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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde işitme engelli gencin bisikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Cadde üzerinde bulunan apartmanında ailesiyle yaşayan işitme engelli 20 yaşlarındaki Ö.R., bisikletini apartmandaki merdiven altına bıraktı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde işitme engelli gencin bisikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Cadde üzerinde bulunan apartmanında ailesiyle yaşayan işitme engelli 20 yaşlarındaki Ö.R., bisikletini apartmandaki merdiven altına bıraktı. Daha sonra gezmek için bisikletini almaya gelen Ö.R. bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Durumu ailesine bildiren Ö.R., binadaki güvenlik kameralarını inceleyince bisikletin çalındığı gördü.
Güvenlik kamera görüntülerini alan Ö.R. ve babası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis karakoluna giderek bisikletini çalanlardan şikayetçi oldu.
Polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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