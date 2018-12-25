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Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuru temizleme işyerinin önünde bulunan işyeri sahibi Cuma Abidin'e ait elektrikli bisiklet, bir kişi tarafından çalındı. İşyeri sahibi Abidin, bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark ederek, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan bisikletinin çalındığını gören Abidin, emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, hırsızı arama çalışmaları başlattı.

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