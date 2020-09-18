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Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla farklı tarihlerde 2 bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla farklı tarihlerde 2 bisiklet çalan şüpheli yakalandı. Bisiklet çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir zincir market önünde 2 bisiklet hırsızlığı ihbarları nedeniyle çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, hırsızlık şüphelisinin Hüseyin Y. (64) olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipleri şüphelinin Manavgat ilçesinde ikamet ettiği ve Alanya’dan çaldığı bisikletleri otobüsle evine götürdüğünü tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen JASAT ekipleri şüphelinin ikametine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin daha öncede 4 bisiklet hırsızlığına karıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Diğer yandan şüphelinin bisiklet çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Hüseyin Y.’nin bir zincir market önündeki bisikleti çalıp binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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