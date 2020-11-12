HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet hırsızı önce maskesini taktı, inceledi ve çaldı

Bisiklet hırsızı önce maskesini taktı, inceledi ve çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

Bursa'da müşterilerin olmadığını fark eden zanlı, maskesini takıp, kafenin yanındaki bisikleti önce inceledi, sonra da çaldı.

Bisiklet hırsızı önce maskesini taktı, inceledi ve çaldı

Olay, Yıldırım Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs sebebiyle kafe sahibi Emin S. (22) malzemelerini erken topladı. Kafeyi kapattıktan sonra bıraktığı bisikletini bulamayan Emin S., durumu polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir hırsızlık şüphelisinin maskesini takarak, bisikleti ve kafeyi önce incelediği, ardından da etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alıp gittiği görüldü.

Kafede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

8cb70797-07cb-4ce9-ab0f-f7db03dc94d7

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
Evi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlarEvi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar
En Çok Okunan Haberler
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Konya'daki 'süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme! Serbest bırakıldılar
Olay olmuştu! 'Süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme
Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) hangi illerde var? İşte yasak kararı alınan illerin listesi
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Giresun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması
Bir ilde daha sokağa çıkma kısıtlaması kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.