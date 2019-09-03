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Bisiklet hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Adana’da markete alışverişe gelenlerin bisikletini alıp kaçan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana’da markete alışverişe gelenlerin bisikletini alıp kaçan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.A.U. ve A.R.A. evden bisiklet ile çıkıp bir markete alışverişe gitti. Bisikleti marketin önünde kaldırım kenarına bırakan şahıslar, alışveriş yaparken bir kişi gelip bisikleti alıp binerek kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Şahıslar alışverişi bitirip dışarı çıktıklarında bisikletlerini bulamayınca hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerlerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri geldi. Çevrede araştırma yapan polis, aldığı güvenlik kameralarından zanlının U.A. (35) olduğunu tespit etti. Evine yapılan baskında yakalanan zanlı, emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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