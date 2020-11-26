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Bisiklet hırsızı yakalandı

26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Bisiklet hırsızı yakalandı

Eskişehir’de apartman girişlerine bırakılan iki ayrı bisikleti çaldığı belirtilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre bisiklet hırsızlıkları Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde gerçekleşti.

Eskişehir’de apartman girişlerine bırakılan iki ayrı bisikleti çaldığı belirtilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre bisiklet hırsızlıkları Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde gerçekleşti. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, iki ayrı bisiklet hırsızlığının şüphelisi E.B.’yi saklandığı evde yakalandı. Şahsın bulunduğu evde yapılan aramada ele geçen iki bisiklet, sahiplerine teslim edildi. Öte yandan bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan iki genç polis ekiplerine teşekkür etti.

Bisiklet hırsızı yakalandı

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