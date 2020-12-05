Bisiklet hırsızı yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaparak aldığı bisikletleri satan şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Bisikletleri satın alan 4 kişiye de işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde apartman girişlerinde park halinde olan bisikletleri çalan bir işyerinden hırsızlık yapan S.D. adlı şahıs; Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Zonguldak il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra sattığı 4 ayrı bisiklet yapılan araştırmalar sonucu bulundu. Bisikletleri şüpheli şahıstan değerinin altında satın alan A.Ö. , T.Ç. Y.Ç. ve E.B isimli şahıslara “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçu kapsamında işlem yapıldı. Bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.



