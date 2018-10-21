Bisiklet hırsızını, şapkası ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, iş yeri önüne bırakılan bisikleti çalan Osman H. (26), olay günü taktığı şapkasından tanınıp, yakalandı. Gözaltına alınan Osman H.'ye, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
Olay, Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A., iddiaya göre, eczaneden aldığı ilaçları poşete koyup, bisikletinin gidonuna astı. Alışveriş yapmak için dükkana gelen Ahmet A., bisikletini kenara koydu. İhtiyaçlarını alan Ahmet A., dışarı çıktığında bisikletinin çalındığını fark ederek, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerden bisikleti çalan kişinin 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Osman H. olduğunu saptadı. Osman H., olay günü başına taktığı aynı şapkayla yakalandı.
Emniyete götürülen Osman H., görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı öne sürdü. Polis ise olay gününde takılan şapkanın aynı şapka olduğunu söyledi. Bunun üzerine Osman H., suçunu kabul ederek, "20 gün önce cezaevinden çıkmıştım. Param yoktu, çaldığım bisikleti 60 liraya sattım" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H.'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
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