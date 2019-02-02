Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde köşe başındaki direğe kilitlenmiş halde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Köşe başında lamba direğine kilitlenmiş halde duran İsmail Akdağ’a ait bisiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Akdağ'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binaya ait güvenlik kamerasını inceledi.
Polis hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
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