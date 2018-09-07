Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'da evlerden muhabbet kuşu ve bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Ali İhsan Kısa'nın üç katlı binanın damında beslediği 50 muhabbet kuşundan 19'u çalındı.

Kısa'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekip, bölgedeki marketin güvenlik kamerasından hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli Hüseyin K'nin (21) içinde muhabbet kuşlarının olduğu kafesle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse bindiğini belirledi.

Çalışmalarını sürdüren ekip, Sümer Mahallesi'nde Mehmet Emin Karabulut'a ait müstakil binanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı.

Ekip, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin de Hüseyin K. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından merkez Yüreğir ilçesinde yakalanan Hüseyin K'nin ifadesinde hırsızlık yaptığını itiraf ettiği, bisikleti tanımadığı kişilere 100 liraya, kuşları da 250 liraya sattığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzünü bezle gizlemeye çalışan şüphelinin, evin kapısını açıp içeri girdikten sonra bisikletle dışarı çıkıp hızla uzaklaşması, ev sahibinin de zanlının peşine düşmesi yer alıyor. Diğer kayıtta da şüphelinin muhabbet kuşlarının bulunduğu kafesle minibüse bindiği görülüyor.

