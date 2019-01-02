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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazlıgöl Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Nazir Karakuz, 3 gün önce bodrum kata bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Nazir Karakuz, bisikletinin apartmana giren bir kişi tarafından çalındığını görünce polise başvurdu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve oradaki bisikleti binanın girişine koyarak, dışarı çıkması yer alıyor.

Çevrede gözetleme yaptıktan sonra tekrar apartmana giren zanlının, binanın girişine koyduğu bisikleti alıp götürmesi de kayıtlarda bulunuyor.

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Afyonkarahisar bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası

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