Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazlıgöl Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Nazir Karakuz, 3 gün önce bodrum kata bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Nazir Karakuz, bisikletinin apartmana giren bir kişi tarafından çalındığını görünce polise başvurdu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve oradaki bisikleti binanın girişine koyarak, dışarı çıkması yer alıyor.

Çevrede gözetleme yaptıktan sonra tekrar apartmana giren zanlının, binanın girişine koyduğu bisikleti alıp götürmesi de kayıtlarda bulunuyor.

