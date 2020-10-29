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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi’nde farklı tarihlerde 2 adreste meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Bir apartmanına girerek üst katlarda bulunan bisikleti çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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