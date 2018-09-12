Bisiklet hırsızlığı kamerada

Adana'da bir apartmandan çocuklara ait 4 bisikleti otomobile yükleyip götüren şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan çocuklara ait 4 bisiklet çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin otomobille olay yerine gelip bisikletleri aracın bagajına ve arka koltuğuna yükleyip götürdüğünü tespit etti.

Eşkali belirlenen zanlı Oğuzhan Y. (26), ekiplerce merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

