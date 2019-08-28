HABER

Bisiklet hırsızlığı zanlısı kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Adana'da 4 bisikletin çalınması olayına karışan şüpheli güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek gözaltına alındı

Adana'da 4 bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler, Namık Kemal, Mithatpaşa ve Denizli mahallelerinde 4 kişinin kaldırıma bıraktığı bisikleti farklı zamanlarda çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, 4 bisikleti de aynı kişinin çaldığını belirledi.

Ekip, görüntüden eşkalini belirlediği zanlı Niyazi K'yi yaptığı çalışma sonunda yakaladı.

Zanlının çaldığı bisikletlerden biri bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliğiSultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği
Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandıAntalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bisiklet güvenlik kamerası hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mardin, Şırnak ve Batman'da Kıran-2 Operasyonu başladı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?

Gercüş'te heyecanlandıran keşif!

Bursa'daki korkunç olayda yeni gelişme! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı, sonrasında ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Buca'da korkutan yangın

Son dakika... Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.