Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı

Samsun’da bisiklet hırsızlığından aranan bir kişi başka bir olaydan dolayı imzaya gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir bisiklet çalınması ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bisikleti E.G.’nin çaldığını tespit etti. E.G., bir başka olaydan dolayı adli kontrol şartı ile serbest kalmasından dolayı imzaya gittiği Denizevleri Polis Merkezi’nde polis tarafından bisiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

