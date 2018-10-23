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Bisiklet kullanırken arabaya dalan adam neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

Bisiklet süren adam telefonla ilgilenirken neye uğradığını şaşırdı.

Bisiklete binen adam elinde telefonla ilgilenirken duran arabayı fark etmedi ve araca daldı. İşte o anlar...

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