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  4. Bisiklet kullanırken üzerinden geçtiği yılan ısırdı: Çok ürkütücü bir andı

Bisiklet kullanırken üzerinden geçtiği yılan ısırdı: Çok ürkütücü bir andı

09.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bisiklet sürücüsü Süleyman Uygun'u merkez Yenişehir ilçesinde kırsal alanda bisiklet kullanırken üzerinden geçtiği yılan ısırdı. Uygun, yılan zehrini boşaltmadığı için kurtulurken, açık olan cep telefonuyla saldırı anını kaydetti.

Bisiklet kullanırken üzerinden geçtiği yılan ısırdı: Çok ürkütücü bir andı

Yenişehir'de 6 Mayıs'ta bisikletle gezinti yapan Süleyman Uygun, kırsal alanda yılanla karşılaşınca panik nedeniyle üzerinden geçti. Daha sonra bacağında acı hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti. Saldırıyı küçük bir yarayla atlatan Uygun, "Olayın heyecanı ile ufak bir rahatsızlık geçirdim ama sonrasında kendime geldim" dedi.

"ÇOK ÜRKÜTÜCÜ BİR ANDI"

Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan Uygun, o anları görüntüledi. Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Uygun, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arkadaşımın yanına gittim. Yanımda götürdüğüm bisikletimle dolaşmaya çıktım. Farklı yerler olduğu için telefonumla kayıt yapıyordum. İlerlerken yol ortasında yılan gördüm. Bir anda duramadım ve üzerinden geçtim. Bacağımda bir acı hissettim. Bisikletten inip bakınca ısırdığını fark ettim. Çok ürkütücü bir andı. Hala kendime gelemedim. Doğada bisiklet sürerken birçok defa hayvan türleri ile karşılaştım ama bu farklıydı. Doğada bisiklet kullanırken çok daha dikkatli olmak gerekli. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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