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Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Bisiklet seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Pek çok kişi bisiklet fiyatları ile ilgili araştırma yaptıktan sonra hangi bisikleti alacağına karar veriyor. Ancak yapılması gereken çok farklı. Öncelikle amacın belirlenmesi gerektiğinin unutulmaması gerektiği notunu düşelim ve bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? sorularını yanıtlayalım...

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

En keyifli sportif aktivitelerden biri olan bisiklete olan ilgi yediden yetmişe artarak devam ediyor. Amaca yönelik olarak bisiklet seçiminin değişebileceğini belirten Peloton İstanbul Takım Kaptanı Tufan Sağnak, bisiklet çeşitlerinin detaylarıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

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Sağlıklı yaşam kültürünün bir parçası olan bisikletlere olan rağbet gün geçtikçe artıyor. Kullanıcının amacına uygun olarak değişen bisiklet tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peloton İstanbul Takım Kaptanı Tufan Sağnak, genel olarak bisikletlerin şehir, yol, dağ, tur olarak ayrıldığını ifade ederken “Her bisiklet tasarlandığı zemine ve şartlara uygun olarak kullanılmalı. Böylece bu keyifli spordan azami verim almak mümkün olur” diyor.

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'YAPILI, ASFALT YOLLARDA HIZ PERFORMANSI İÇİN YOL BİSİKLETLERİNİ TERCİH EDİN'

Sağnak, “Asfalt, beton gibi yapılı yollarda kullanılan yol bisikleti, gidon tasarımı ve ince tekerleriyle rahat ve akıcı bir sürüş imkanı sağlar. Bunlar, örneğin dağ bisikletlerine göre daha hızlıdır. Düzgün yol koşullarında performansı yüksek olan yol bisikleti, yapılı olmayan toprak yollarda sürüş performansını düşürebilir. Öte yandan ince ve görünüşleriyle narin bir izlenim uyandırsa da yol bisikletleri de en az diğerleri kadar dayanıklıdır” dedi.

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'TÜRKİYE GİBİ DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ZENGİN ÜLKELERDE DAĞ BİSİKLETİ KEYFİ BİR SEÇİM OLUYOR'

Toprak zeminler, engebeli ve dağlık alanlar için ‘cyclocross’ ve dağ bisikletinin tercih edilmesi gerektiği belirten Sağnak, “Toprak zeminde kullanılan dağ ve cross bisikletleri, zeminden gelecek darbelere dayanıklı olmasıyla dikkat çeker. Doğada çok daha rahat ilerleyen bu bisikletler, engebeli arazilere sahip olan Türkiye gibi ülkelerde uygun bir seçim olabilir. Öte yandan dağ bisikletini yapılı yollarda kullananlar, yol bisikletine göre daha fazla efor sarf etmek durumunda kalabiliyor. Bisikletle uzun yol yapmayı tercih edenlere de tur bisikletlerini tavsiye ediyorum. Tur bisikletleri diğer bisikletlere göre daha ağır fakat uzun yola daha dayanıklı ve konforlu oluyor. Şehir içinde ulaşım ve gezinti gibi kısa mesafeli kullanımlar için şehir bisikletleri ve katlanır bisikletleri öneriyoruz” diye konuştu.

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