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Bisiklet sepetinde tarihi Safranbolu’yu keşfettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:09 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da düzenlenen Bisiklet Festivali’ne bisikletin arkasına taktıkları sepete çocuklarını alarak katılan çift kentin tarihi dokusunu ve doğasını keşfetti.Karabük Bisiklet Derneği(KARBİSDER) tarafından ’Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla düzenlediği Uluslararası Bisiklet Festivaline çocuklarıyla birlikte katılan Coşkun ve Tuğba Değirmenci çifti renkli görüntülere sahne oldu.Coşkun Değirmenci’nin bisikletine taktığı sepetle Utku ve Hayal isimli çocuklarını geziye dahil ederek gezi boyunca onları taşıması görenlerin takdirle karşılamasına sebep oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da düzenlenen Bisiklet Festivali’ne bisikletin arkasına taktıkları sepete çocuklarını alarak katılan çift kentin tarihi dokusunu ve doğasını keşfetti.
Karabük Bisiklet Derneği(KARBİSDER) tarafından ’Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla düzenlediği Uluslararası Bisiklet Festivaline çocuklarıyla birlikte katılan Coşkun ve Tuğba Değirmenci çifti renkli görüntülere sahne oldu.
Coşkun Değirmenci’nin bisikletine taktığı sepetle Utku ve Hayal isimli çocuklarını geziye dahil ederek gezi boyunca onları taşıması görenlerin takdirle karşılamasına sebep oldu. Ayrıca gezi güzergahının ardından Safranbolu Şehitliği mevkiine gelen bisikletsever aile yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Yer yer yorularak mola veren Değirmenci çifti diğer bisiklet severlerin desteğiyle turlarına devam etti.
Baba Coşkun Değirmenci çocuklarını mümkün olduğu kadar şehrin gürültüsünden ve havasından uzak tutarak ormana, doğaya ve göllere götürmeye çalıştıklarını belirterek, gittikleri yerde mümkün olduğu kadar çadırda kalmaya çalıştıklarını söyledi.
Karabük’ün doğasının çok güzel olduğunu ve insanların çok saygı gösterdiklerini ifade eden baba Değirmenci, “Kocaeli ilinde insanların bisikletlilere saygısı yok. Ama Safranbolu ve Karabük’te insanları saygılı olarak gördük. Bu en büyük artısı oldu bizim için” dedi.
Çocuklarını bisikletin arkasındaki sepete bindiren baba Değirmenci rampalarda zorlandığını da ifade etti. Kocaeli ilinde Rehberlik öğretmenliği yapan anne Tuğba Değirmenci ise, festivale katıldıkları için mutlu olduklarını kaydederek, “Herkes çok samimi çok güzel ilgileniyorlar. Güzergahlar çok güzel, doğası çok güzel. O yüzden çok memnunuz katıldığımız için. Çocuklarla hafta sonları böyle çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Onları doğanın içerisinde büyütmeye, yaşam becerilerini desteklemek bizim en büyük amacımız. Hedeflerimiz arasında daha büyük şeyler var” diye konuştu.
Karabük’e ilk defa geldiklerini belirten anne Değirmenci, kentin doğasını çok beğendiğini ifade etti.
KARBİS tarafından bölgesel turizmi canlandırmak ve yerel kurumlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde bisiklet severler Safranbolu’nun tarihi turistik ve doğal güzelliklerini keşfetti. İncekaya Su Kemeri ve Kristal Cam Teras’tan başlayan bisiklet turu, Bulak Mencilis Mağarası ile devam ederek Hıdırlık Tepesi’nde sona erdi.

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