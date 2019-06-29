Bisiklet sporcusu şampiyonaya hazırlanırken düşüp, yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanan profesyonel bisiklet sporcusu Serhan Turan (15), bisikletinin ön tekerinin çukura girmesi sonucu düşüp, yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın yamacında kurulu Zeyniler köyü yakınlarında meydana geldi. Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanan profesyonel bisikletçi Eren Uçar (17), Emir Melik Peker (17) ve Serhan Turan, Uludağ Sarıalan bölgesinden bisikletleriyle Teleferik bölgesine inmek için yola çıktı. Paraşüt atlama pistine yaklaşık 2 kilometre mesafede gençlerden Serhan Turan'ın bisikletinin ön tekeri, çukura girdi. Dengesini kaybedip düşen Turan, yaralandı. Emir Melik Peker arkadaşının yanında kalırken, Eren Uçar ise bisikletiyle Zeyniler köyüne inerek yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AKUT ve polis ekipleriyle UMKE sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serhan Turan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhan Turan’ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Serhan Turan’ın yaklaşık 6 ay önce de yine bir turnuvaya hazırlanırken bisikletten düşüp, 2 kaburga kemiğini kırdığı bildirildi.

