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Bisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

İngiltere'de bisiklet süren adamın, yola devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

İngiltere'nin Londra şehrinde yolda bisiklet süren adamın, kesilirken yola devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Londra'da cadde kenarında halat bağlanarak kesilen dev ağaç, halata rağmen yolun ortasına düştü. O sırada bisikletiyle geçen adam, saniye farkıyla devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Adamın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra AĞAÇ

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