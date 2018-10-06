Bisiklet süren adam, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İngiltere'nin Londra şehrinde yolda bisiklet süren adamın, kesilirken yola devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Londra'da cadde kenarında halat bağlanarak kesilen dev ağaç, halata rağmen yolun ortasına düştü. O sırada bisikletiyle geçen adam, saniye farkıyla devrilen ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Adamın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi.

