HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğrayan genç otomobille çarpıştı

Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğrayan genç otomobille çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla buluşmak için evden çıkarak Bağlar Caddesi üzerine bisikletiyle ilerleyen A.E.(16) adlı genç, bir anda cadde üzerindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin kendisine saldırması sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu. Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.
Öte yandan meydana gelen kaza ise bir binanın güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde bisiklet süren A.E., caddedeki köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçmaya çalışırken bisikletin hakimiyetini kaybeden A.E., karşı yönden gelen bir otomobille çarpışıyor. Bu sırada cadde üzerinde bulunan bir kadın ise saldırgan köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çarpma sonucu aracın üzerine savrularak yere düşen genci gören sürücü ise araçtan inerek yardımına koşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber! Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları
1/
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
Korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.