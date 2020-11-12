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Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğrayan genç otomobille çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla buluşmak için evden çıkarak Bağlar Caddesi üzerine bisikletiyle ilerleyen A.E.(16) adlı genç, bir anda cadde üzerindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin kendisine saldırması sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu. Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.

Öte yandan meydana gelen kaza ise bir binanın güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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