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Bisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, bisiklet sürerken saman yüklü traktörün çarptığı 7 yaşındaki Hazal Sarı yaşamını yitirdi.

Bisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldü

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, bisiklet sürerken saman yüklü traktörün çarptığı 7 yaşındaki Hazal Sarı yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Sarıcan beldesi mevkisinde meydana geldi. Abdurrezzak Özçelik yönetimindeki 21 KL 067 plakalı saman yüklü traktör, bisiklet süren Hazal Sarı'ya çarptı. Kazada, Hazal Sarı yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı küçük Hazal, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hazal, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hazal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kondu. Traktör sürücüsü Abdurrezzak Özçelik ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldüBisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldüBisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldüBisiklet sürerken traktörün çarptığı Hazal öldü

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