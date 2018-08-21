HABER

Bisiklet sürmeyi öğrenmenin yaşı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Çocukluk hevesi olan bisiklet sürmeyi belediyenin açtığı kursta 59 yaşında öğrenen emekli Nazlı Mertgün, bir bisiklet alarak yarışmalara katılmayı hedefliyor - Yaklaşık 1 ay önce bisiklet sürmeye başlayan 68 yaşındaki Afganistan Türkmeni Recep Türkgeldi ise bisikleti günlük spor aktivitesi haline getirdi - Nazlı Mertgün: - "Kendi bisikletimi de alacağım ama o zamana kadar da kiralayacağım. İleride daha da usta olup yarışmalara katılmayı düşünüyorum" - Recep Türkgeldi: - "Eskiden omuzlarım, bacaklarım ağrıyordu. Bisiklet sürmeye başladıktan sonra ağrılarım gitti. 20 yaş gençleşmiş gibiyim"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Çocukluk hevesi olan bisiklet sürmeyi 59 yaşında öğrenen Nazlı Mertgün ile yaklaşık 1 ay önce bisiklet sürmeye başlayan 68 yaşındaki Afganistan Türkmeni Recep Türkgeldi, pedal çevirmeyi öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlıyor.

Çocukluğun eğlence aracı, ilerleyen yaşlarda ulaşım ve hobi amaçlı kullanılan bisiklet, spor tutkunlarının da vazgeçilmezi... Her yaşa uyumlu spor dallarından biri olan bisiklet, trafik sorununa çözüm sunarken, enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor.

Araştırmalar, bisiklet kullanmanın, kişinin dayanıklılık gücünü artırdığını, stresle baş etmesine yardımcı olduğunu, yağ yakımı ve kilo kontrolünü sağladığını, eklemleri güçlendirdiğini, sırt, bacak, basen, kalça, karın ve kol kaslarını çalıştırdığını ortaya koyuyor.

Çocukluğunda bisikleti kullanmayı öğrenmek isteyip de bunu gerçekleştiremeyen Nazlı Mertgün, 59 yaşında pedal çevirmeyi öğrendi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Mertgün, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bisiklet sürmenin çocukluğundan bu yana hevesi olduğunu ifade ederek, geçen yıl oğlundan öğrenmeye çalıştığını ancak düşünce denemelerinden vazgeçtiğini söyledi.

Bir gün bisiklet derslerinin verildiği meydandan geçerken kızına, "Bir hoca bulsam bisiklet öğreneceğim. O kadar hevesim var." dediğini aktaran Mertgün, şunları anlattı:

"Eve gittikten sonra telefonuma belediyeden mesaj geldiğinde meydanda bisiklet dersi verdiklerini öğrendim. Ertesi gün gidip hemen kaydoldum. Bir gün öğlene kadar biraz çabaladım. O gün düştüm, ama 2 günde öğrendim. Sonra da geliştirme hareketlerine çalıştım. 4 gün öğlene kadar derse geldim. Şimdi çok şükür hakimim. İleride daha da usta olup yarışmalara katılmayı düşünüyorum."

Mertgün, şu anda bisikleti olmadığını dile getirerek, "Kendi bisikletimi de alacağım, ama kendi bisikletimi alana kadar da kiralayacağım. Sürekli her gün sporum olacak benim bisiklet. Gençliğimde bunu yapsaydım, işe gider gelirken kullanırdım." diye konuştu.

Çevresindekilere de bisiklet sürmeyi tavsiye ettiğini belirten Mertgün, "Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Benim hayatıma bir etkinlik geldi. Herkes bisiklet kullanmayı öğrensin, evlerinde boş boş oturacaklarına öğrensinler. Devlet de bize bisiklet yolları yapsın gezelim." dedi.

- "Kendime güvenim geldi"

İstanbul'a 1990'da gelen, Afganistan Türkmeni 68 yaşındaki Recep Türkgeldi ise yaklaşık 1 ay önce haftada 2-3 gün kursa gelerek bisiklet kullanmayı öğrendiği söyledi.

Öğrenirken çok zorlanmadığını ifade eden Türkgeldi, akşamları çocukları ve torunlarıyla bisiklet sürdüğünü anlattı.

Türkgeldi, bisikletin sağlığına da çok iyi geldiğini dile getirerek, "Eskiden omuzlarım, bacaklarım ağrıyordu. Bisiklet sürmeye başladıktan sonra ağrılarım gitti. Kendimi genç hissediyorum, 20 yaş gençleşmiş gibiyim." dedi.

Bisiklet sürmeye başlamasının ardından çevresinde komşularımdan, akrabalarımdan kendisini görerek, ders alıp bisiklet sürmeye başlayanlar olduğunu belirten Türkgeldi, bisikleti herkese tavsiye etti.

Recep Türkgeldi, bisikleti olmadığını, ancak çocukları ve torunlarının bisikletlerini kullandığını ifade ederek, "Eskiden hep iş güç vardı. Şimdi zamanım da müsait. Her gün kullanıyorum, spor olarak da yapıyorum bir yere gidip gelirken de kullanıyorum. Eskiden birilerine çarpmaktan korkuyordum ama şimdi kendime güvenim geldi. Herkes kullansın, hem kendine güven geliyor hem ağrılara iyi geliyor hem de spor oluyor." diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!
Emre Kınay'dan Adrasan'da çöp tepkisiEmre Kınay'dan Adrasan'da çöp tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Nazlı Mertgün Recep Türkgeldi spor yarışma

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.