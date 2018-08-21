Bisiklet sürmeyi öğrenmenin yaşı yok

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Çocukluk hevesi olan bisiklet sürmeyi 59 yaşında öğrenen Nazlı Mertgün ile yaklaşık 1 ay önce bisiklet sürmeye başlayan 68 yaşındaki Afganistan Türkmeni Recep Türkgeldi, pedal çevirmeyi öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlıyor. Çocukluğun eğlence aracı, ilerleyen yaşlarda ulaşım ve hobi amaçlı kullanılan bisiklet, spor tutkunlarının da vazgeçilmezi... Her yaşa uyumlu spor dallarından biri olan bisiklet, trafik sorununa çözüm sunarken, enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Araştırmalar, bisiklet kullanmanın, kişinin dayanıklılık gücünü artırdığını, stresle baş etmesine yardımcı olduğunu, yağ yakımı ve kilo kontrolünü sağladığını, eklemleri güçlendirdiğini, sırt, bacak, basen, kalça, karın ve kol kaslarını çalıştırdığını ortaya koyuyor. Çocukluğunda bisikleti kullanmayı öğrenmek isteyip de bunu gerçekleştiremeyen Nazlı Mertgün, 59 yaşında pedal çevirmeyi öğrendi. Zeytinburnu'nda yaşayan Mertgün, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bisiklet sürmenin çocukluğundan bu yana hevesi olduğunu ifade ederek, geçen yıl oğlundan öğrenmeye çalıştığını ancak düşünce denemelerinden vazgeçtiğini söyledi.

Bir gün bisiklet derslerinin verildiği meydandan geçerken kızına, "Bir hoca bulsam bisiklet öğreneceğim. O kadar hevesim var." dediğini aktaran Mertgün, şunları anlattı: "Eve gittikten sonra telefonuma belediyeden mesaj geldiğinde meydanda bisiklet dersi verdiklerini öğrendim. Ertesi gün gidip hemen kaydoldum. Bir gün öğlene kadar biraz çabaladım. O gün düştüm, ama 2 günde öğrendim. Sonra da geliştirme hareketlerine çalıştım. 4 gün öğlene kadar derse geldim. Şimdi çok şükür hakimim. İleride daha da usta olup yarışmalara katılmayı düşünüyorum." Mertgün, şu anda bisikleti olmadığını dile getirerek, "Kendi bisikletimi de alacağım, ama kendi bisikletimi alana kadar da kiralayacağım. Sürekli her gün sporum olacak benim bisiklet. Gençliğimde bunu yapsaydım, işe gider gelirken kullanırdım." diye konuştu. Çevresindekilere de bisiklet sürmeyi tavsiye ettiğini belirten Mertgün, "Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Benim hayatıma bir etkinlik geldi. Herkes bisiklet kullanmayı öğrensin, evlerinde boş boş oturacaklarına öğrensinler. Devlet de bize bisiklet yolları yapsın gezelim." dedi.