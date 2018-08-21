Bisiklet sürmeyi öğrenmenin yaşı yok

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Çocukluk hevesi olan bisiklet sürmeyi 59 yaşında öğrenen Nazlı Mertgün ile yaklaşık 1 ay önce bisiklet sürmeye başlayan 68 yaşındaki Afganistan Türkmeni Recep Türkgeldi, pedal çevirmeyi öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlıyor.
Çocukluğun eğlence aracı, ilerleyen yaşlarda ulaşım ve hobi amaçlı kullanılan bisiklet, spor tutkunlarının da vazgeçilmezi... Her yaşa uyumlu spor dallarından biri olan bisiklet, trafik sorununa çözüm sunarken, enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor.
Araştırmalar, bisiklet kullanmanın, kişinin dayanıklılık gücünü artırdığını, stresle baş etmesine yardımcı olduğunu, yağ yakımı ve kilo kontrolünü sağladığını, eklemleri güçlendirdiğini, sırt, bacak, basen, kalça, karın ve kol kaslarını çalıştırdığını ortaya koyuyor.
Çocukluğunda bisikleti kullanmayı öğrenmek isteyip de bunu gerçekleştiremeyen Nazlı Mertgün, 59 yaşında pedal çevirmeyi öğrendi.
Zeytinburnu'nda yaşayan Mertgün, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bisiklet sürmenin çocukluğundan bu yana hevesi olduğunu ifade ederek, geçen yıl oğlundan öğrenmeye çalıştığını ancak düşünce denemelerinden vazgeçtiğini söyledi.
Bir gün bisiklet derslerinin verildiği meydandan geçerken kızına, "Bir hoca bulsam bisiklet öğreneceğim. O kadar hevesim var." dediğini aktaran Mertgün, şunları anlattı:
"Eve gittikten sonra telefonuma belediyeden mesaj geldiğinde meydanda bisiklet dersi verdiklerini öğrendim. Ertesi gün gidip hemen kaydoldum. Bir gün öğlene kadar biraz çabaladım. O gün düştüm, ama 2 günde öğrendim. Sonra da geliştirme hareketlerine çalıştım. 4 gün öğlene kadar derse geldim. Şimdi çok şükür hakimim. İleride daha da usta olup yarışmalara katılmayı düşünüyorum."
Mertgün, şu anda bisikleti olmadığını dile getirerek, "Kendi bisikletimi de alacağım, ama kendi bisikletimi alana kadar da kiralayacağım. Sürekli her gün sporum olacak benim bisiklet. Gençliğimde bunu yapsaydım, işe gider gelirken kullanırdım." diye konuştu.
Çevresindekilere de bisiklet sürmeyi tavsiye ettiğini belirten Mertgün, "Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Benim hayatıma bir etkinlik geldi. Herkes bisiklet kullanmayı öğrensin, evlerinde boş boş oturacaklarına öğrensinler. Devlet de bize bisiklet yolları yapsın gezelim." dedi.
- "Kendime güvenim geldi"
İstanbul'a 1990'da gelen, Afganistan Türkmeni 68 yaşındaki Recep Türkgeldi ise yaklaşık 1 ay önce haftada 2-3 gün kursa gelerek bisiklet kullanmayı öğrendiği söyledi.
Öğrenirken çok zorlanmadığını ifade eden Türkgeldi, akşamları çocukları ve torunlarıyla bisiklet sürdüğünü anlattı.
Türkgeldi, bisikletin sağlığına da çok iyi geldiğini dile getirerek, "Eskiden omuzlarım, bacaklarım ağrıyordu. Bisiklet sürmeye başladıktan sonra ağrılarım gitti. Kendimi genç hissediyorum, 20 yaş gençleşmiş gibiyim." dedi.
Bisiklet sürmeye başlamasının ardından çevresinde komşularımdan, akrabalarımdan kendisini görerek, ders alıp bisiklet sürmeye başlayanlar olduğunu belirten Türkgeldi, bisikleti herkese tavsiye etti.
Recep Türkgeldi, bisikleti olmadığını, ancak çocukları ve torunlarının bisikletlerini kullandığını ifade ederek, "Eskiden hep iş güç vardı. Şimdi zamanım da müsait. Her gün kullanıyorum, spor olarak da yapıyorum bir yere gidip gelirken de kullanıyorum. Eskiden birilerine çarpmaktan korkuyordum ama şimdi kendime güvenim geldi. Herkes kullansın, hem kendine güven geliyor hem ağrılara iyi geliyor hem de spor oluyor." diye konuştu.
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