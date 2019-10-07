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Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:44 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi.

Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Emre E. kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Cihan Ö. yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce araçla birlikte sürüklenerek yere düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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