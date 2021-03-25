HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet sürücüsü ve yayaya çarptı, gözyaşlarını tutamadı

Bisiklet sürücüsü ve yayaya çarptı, gözyaşlarını tutamadı

25.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bisiklet sürücüsü ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.Edinilen bilgilere göre, kaza Gültepe Mahallesi Rayli Sokak’ta meydana geldi.

Sivas’ta bisiklet sürücüsü ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Gültepe Mahallesi Rayli Sokak’ta meydana geldi. Safiye K., 60 TR 710 plakalı Fiat marka otomobiliyle sokağa gireceği sırada aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü C.I.’ya ve yaya olarak yürüyen T.D.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen kızına sarılarak gözyaşı döktü. Bisiklet polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Cuma mesajlarıCuma mesajları
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere büyük darbe! Sayı verildi

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Ani hava değişimleriyle ilgili flaş açıklama! Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

Cuma mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kongrede yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe gözüküyor

AK Parti Grup Başkanvekili: Yatay kamera çekimi yanıltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.