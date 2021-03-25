Bisiklet sürücüsü ve yayaya çarptı, gözyaşlarını tutamadı

Sivas’ta bisiklet sürücüsü ve yayaya çarpan otomobil sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gültepe Mahallesi Rayli Sokak’ta meydana geldi. Safiye K., 60 TR 710 plakalı Fiat marka otomobiliyle sokağa gireceği sırada aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü C.I.’ya ve yaya olarak yürüyen T.D.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olay yerine gelen kızına sarılarak gözyaşı döktü. Bisiklet polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

