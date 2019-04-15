Bisiklet turunun İstanbul etabı için kapatılacak yollar

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği, yarın yapılacak olan "55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun İstanbul etabı için, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı.

Açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ve saatleri şöyle:

SAAT 06.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan ve At Meydanı, Dalbastı Sokak, Torun Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak

SAAT 10.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş, Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacak. Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı M-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak u dönüşlerinden Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli'nden gelen akım Yenikapı'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarına yönlendirilecek, Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti, Mürsel Paşa Caddesi Kadın Eserleri Müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek. Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti, Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (Galata Köprüsü ile Eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar), Rauf Orbay Caddesi havuzlu kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi'nden E5 kuzey yan yol bağlantı, Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk havalimanı istikametine verilecek, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar, Yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacak.