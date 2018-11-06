Bisiklet Ulaşım Aracı mı Yoksa Hobi mi?

Bisiklet, uzun yıllar boyunca bir çocuk oyuncağı ya da hobi aracı olarak görüldü. Fakat, özellikle 1970’li yıllardaki petrol krizi sonrasında bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması daha fazla tartışılır oldu. Bisikletin daha ucuz, daha sağlıklı, daha çevre dostu olduğu yönündeki argümanlar sıkça gündeme geldi. Birçok kentte bisiklet yolları hızla yayıldı. Ancak Türkiye’de bisiklet otomobilin tahtını sarsamadı.

Buna rağmen, bisiklet tutkunları çabalarını sürdürüyor. İzmir’de kurulan Türkiye’nin ilk ve tek bisiklet kooperatifi de kardeş örgütlerle birlikte bu mücadeleye destek veriyor. Kooperatifin amaçlarından biri bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak. Bir diğeri de insanların daha ekonomik koşullarda bisiklet edinebilmesini saplamak. Bunun için her pazar günü Karşıyaka’da ikinci el bisiklet pazarı kuruyorlar. Amerika’nın Sesi’ne konuşan kooperatif başkanı Ahmet Çelikörs, bisikletin daha çok hobi ve sosyalleşme aracı olarak kullanıldığını söyledi ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasının önündeki engelleri şöyle sıraladı: “Özellikle Türkiye’de diğer araç kullanıcılarının bisikletin farkında olmaması, tehlike yaratması ciddi bir engel teşkil ediyor. Bisiklet yollarının azlığı ve birbirinden kopukluğu da ulaşım amaçlı kullanımı engelliyor. Ayrıca bisikletlilerin de trafik içinde kullanma konusunda eğitim almaları gerekiyor.”