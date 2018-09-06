Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (Hadi İpucu 6 Eylül 20.30)

Bisiklet yarışmaları bugün 20.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 6 Eylül 20.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. ????????‍♀️ Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? ... İşte Hadi ipucu cevabı

BİSİKLET YARIŞMALARININ EN PRESTİJLİSİ NEREDE YAPILIYOR?

6 Eylül Çarşamba 20.30'daHadi yarışması ipucu olarak bisiklet yarışması konu edildi. Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor sorusunun cevabı FRANSA!

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.

BİSİKLET YARIŞMALARININ EN PRESTİJLİSİ: FRANSA BİSİKLET TURU (Tour de France)

İlk olarak 1903 yılında yapılan yarış zamanla sporun en önemli organizasyonu haline gelmiştir. Özellikle 1960'lardan sonra popülaritesi iyice artan tur, son yıllarda uluslararası niteliğini pekiştirmiştir. Artık Fransa Turu'nun etapları, Benelux ülkeleri, İtalya ve İsviçre'yi de kapsayacak şekilde düzenlemektedir. ZDF, Eurosport, Rai Sport gibi dünyanın önemli spor yayıncılarının üç hafta boyunca canlı olarak ekrana getirdiği Fransa Bisiklet Turu, yıllık spor organizasyonları arasında yayını en fazla izlenen spor yayınları arasında bulunmaktadır.