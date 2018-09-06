Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (Hadi İpucu 6 Eylül 20.30)

Bisiklet yarışmaları bugün 20.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 6 Eylül 20.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. ????????♀️ Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? ... İşte Hadi ipucu cevabı
6 Eylül Çarşamba 20.30'daHadi yarışması ipucu olarak bisiklet yarışması konu edildi. Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor sorusunun cevabı FRANSA!
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.
İlk olarak 1903 yılında yapılan yarış zamanla sporun en önemli organizasyonu haline gelmiştir. Özellikle 1960'lardan sonra popülaritesi iyice artan tur, son yıllarda uluslararası niteliğini pekiştirmiştir. Artık Fransa Turu'nun etapları, Benelux ülkeleri, İtalya ve İsviçre'yi de kapsayacak şekilde düzenlemektedir. ZDF, Eurosport, Rai Sport gibi dünyanın önemli spor yayıncılarının üç hafta boyunca canlı olarak ekrana getirdiği Fransa Bisiklet Turu, yıllık spor organizasyonları arasında yayını en fazla izlenen spor yayınları arasında bulunmaktadır.
Fransa Turu'nu en çok kazanan isim, 2005'teki üst üste 7. şampiyonluğunun ardından sporu bıraktığını açıklayan Amerikalı pedal Lance Armstrong'dur. Ancak Armstong'un unvanları doping yaptığı gerekçesi ile USADA tarafından elinden alınmış ve UCI tarafından bir basın açıklaması ile doping nedeniyle 1998-2005 arasında turda herhangi bir birinci olmadığı duyurulmuştur. Armstrong'dan sonra en fazla şampiyonluk yaşayan isimler beş zaferle Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil'dir.
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Fransa Turu'nda genel klasman birincisi sarı mayoyu giyer. Turun ilk etabında ise sarı mayoyu bir önceki yılın şampiyonu taşır. Her gün yapılan etaplarda elde edilen dereceler üst üste konularak genel klasman belirlenir ve sarı mayo genel klasmanın ilk sırasındaki bisikletçi tarafından taşınır.
Turda puan klasmanının lideri, yeşil mayoyu giyer. En iyi sprinter'a verilen yeşil mayonun klasmanı, etap içinde zorlu derecelerine göre puanları değişen sprint kapılarından geçen bisikletçilerin aldığı puanlarla belirlenir. 1996 ve 2001 yılları arasında ünlü Alman sprinter Erik Zabel, üst üste altı kez yeşil mayoyu kazanarak bu alanda rekoru kırmıştır.
En iyi tırmanışçıya verilen birinciliği ise kırmızı puanlı mayo temsil eder. Tırmanış etaplarında 1., 2. ve 3. kategoriden tırmanış kapılarında alınan puanlar toplanarak, turun en iyi tırmanışçısı seçilir. Tur tarihindeki en iyi tırmanışçı, 2004'te 7. kez kırmızı puanlı mayoyu giyerek kariyerini noktalayan Fransız bisikletçi Richard Virenque olmuştur.
Beyaz mayo, turun en iyi genç bisikletçisine verilir. 25 yaş altındaki bisikletçilerin girebildiği bir klasmandır.
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