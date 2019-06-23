Bisiklet yolları işgal altında

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezindeki bisiklet yolunda park halinde ve seyir halindeki araçlar bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu, bisiklet yollarını kullanan araçlarla çoğu zaman burun buruna geldiklerini söyledi.

Lara ile Konyaaltı arasında 28 kilometre boyunca uzanan bisiklet yolunu gün içerisinde binlerce bisikletli kullanıyor. Bisiklet yolunun araç trafiği ile birleştiği noktalarda, bisiklet sürücülerinin güvenliği için yol plastik dubalarla korunuyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde cadde boyunca devam eden bisiklet yolunu kullanan bisiklet sürücüleri zor anlar yaşıyor. Bisiklet yolunu araç yolundan ayıran plastik dubaların cadde üzerinde bulunmaması nedeniyle, özellikle taksiler, otobüsler ve duraklama yapan araçlar bu yolu kullanıyor.

'TEHLİKE OLUŞTURUYOR'

Bisiklet yolunu kullanan araçlar nedeniyle yolun tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu, “Antalya'da havanın ısınmasıyla bisiklet kullanan kişi sayısı da gözle görülür şekilde arttı. Birçok insan işine, okuluna bisikletle gidiyor. Bisiklet yollarının yapılması biz bisiklet sürücüleri için çok iyi oldu ancak kullanımda bazı sorunlarımız var. Özellikle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bisiklet yolu üzerinde araç parkı çok fazla. Bu araç parkları hepimiz için bir tehlike, çoğu zaman araçlarla burun buruna geliyoruz" dedi.