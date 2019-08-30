Bisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, bisiklet yolu araçların park etmesi nedeniyle kapalı olunca anayolda ilerleyen, bisikletinin tekerleği bu sırada kanalizasyonun mazgalına sıkışınca yere düşen Ahmet Karakuş (43), ağır yaralandı. Karakuş'un elmacık ve burun kemiklerinde kırıklar olduğu, kırıkların tutturulması için 25 vida ve 8 plak takıldığı belirtildi.

Menteşe ilçesinde yaşayan bar işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Ahmet Karakuş, 13 Ağustos'ta, bisiklet yoluna bazı sürücülerin araçlarını park etmesi nedeniyle anayoldan ilerlemek zorunda kaldı. Kurşunlu Caddesi'ne gelen Karakuş'un kullandığı bisikletin ön tekerleği, kanalizasyon mazgalına sıkıştı. Yere düşen Karakuş, ağır yaralandı. Çevrede görevli polislerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yüzü kanlar içinde kalan Karakuş, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş'un, hastanede çekilen röntgen ve tomografisinde, yüz bölgesinde 30'dan fazla kırık tespit edildi ve ameliyata alındı. Elmacık ve burun kemiklerinde kırıklar nedeniyle geçirdiği operasyonda, yüzüne 25 vida ve 8 plak takılan Karakuş'a, iki hafta sırt üstü yatması ve sıvıyla beslenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve evinde dinlenmeye başlayan Ahmet Karakuş, geçirdiği kaza nedeniyle konuşma güçlüğü yaşarken, "Kaza geçiren daha küçük yaşta bir kardeşimiz hatta kendi evladımız da olabilirdi. Asıl tehlike bisiklet yollarıdır. Bu yollara parkeden araçlar, bu yolları kural dışı kullanan motosiklet ve elektrikli bisikletler en büyük tehlikedir. Önlem alınmadığı takdirde meydana gelebilecek kazanın sonucu ya kalıcı bir sakatlık ya da maalesef can kaybı olacaktır. Vatandaşlardan bisiklet derneklerine, basından emniyet teşkilatına, belediyelerden en üst düzey yerel yöneticilere kadar, kısaca herkese büyük görevler düşüyor. Umarım en kısa zamanda gerekli önlemler alınıp, yaptırımlar uygulanır. Ve bundan sonra kimsenin burnu bile kanamaz. Ben de mazgaldan yediğim dayakla kalmam" dedi.

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