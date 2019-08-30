HABER

Bisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, bisiklet yolu araçların park etmesi nedeniyle kapalı olunca anayolda ilerleyen, bisikletinin tekerleği bu sırada kanalizasyonun mazgalına sıkışınca yere düşen Ahmet Karakuş (43), ağır yaralandı.

Bisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, bisiklet yolu araçların park etmesi nedeniyle kapalı olunca anayolda ilerleyen, bisikletinin tekerleği bu sırada kanalizasyonun mazgalına sıkışınca yere düşen Ahmet Karakuş (43), ağır yaralandı. Karakuş'un elmacık ve burun kemiklerinde kırıklar olduğu, kırıkların tutturulması için 25 vida ve 8 plak takıldığı belirtildi.
Menteşe ilçesinde yaşayan bar işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Ahmet Karakuş, 13 Ağustos'ta, bisiklet yoluna bazı sürücülerin araçlarını park etmesi nedeniyle anayoldan ilerlemek zorunda kaldı. Kurşunlu Caddesi'ne gelen Karakuş'un kullandığı bisikletin ön tekerleği, kanalizasyon mazgalına sıkıştı. Yere düşen Karakuş, ağır yaralandı. Çevrede görevli polislerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yüzü kanlar içinde kalan Karakuş, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş'un, hastanede çekilen röntgen ve tomografisinde, yüz bölgesinde 30'dan fazla kırık tespit edildi ve ameliyata alındı. Elmacık ve burun kemiklerinde kırıklar nedeniyle geçirdiği operasyonda, yüzüne 25 vida ve 8 plak takılan Karakuş'a, iki hafta sırt üstü yatması ve sıvıyla beslenmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
Hastanedeki tedavisi tamamlanınca taburcu edilen ve evinde dinlenmeye başlayan Ahmet Karakuş, geçirdiği kaza nedeniyle konuşma güçlüğü yaşarken, "Kaza geçiren daha küçük yaşta bir kardeşimiz hatta kendi evladımız da olabilirdi. Asıl tehlike bisiklet yollarıdır. Bu yollara parkeden araçlar, bu yolları kural dışı kullanan motosiklet ve elektrikli bisikletler en büyük tehlikedir. Önlem alınmadığı takdirde meydana gelebilecek kazanın sonucu ya kalıcı bir sakatlık ya da maalesef can kaybı olacaktır. Vatandaşlardan bisiklet derneklerine, basından emniyet teşkilatına, belediyelerden en üst düzey yerel yöneticilere kadar, kısaca herkese büyük görevler düşüyor. Umarım en kısa zamanda gerekli önlemler alınıp, yaptırımlar uygulanır. Ve bundan sonra kimsenin burnu bile kanamaz. Ben de mazgaldan yediğim dayakla kalmam" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktıBisiklet yoluna araç park edilmeseydi yaralanmayacaktı

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.