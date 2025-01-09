HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet yoluna yaya girince olanlar oldu; "Burası ne yolu?"

Bisiklet yoluna yaya girince olanlar oldu; "Burası ne yolu?"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.01.2025 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaya bisikletliyi kovaladı… 15 yaşındaki Yiğit Efe Al bisikletiyle bisiklet yolunda istikamet ederken yoluna yaya girince sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

Bisiklet yoluna yaya girince olanlar oldu; "Burası ne yolu?"

Antalya'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu Yiğit Efe Al (15) geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesinde kaldırımdaki bisiklet yolunda sürüş gerçekleştirirken bisiklet yolunda ailesiyle yürüyen vatandaş ile arasında geçen diyalog ve kovalamaca sosyal medyada gündem oldu. Kask kamerasına yansıyan görüntüleri kendi sosyal medya üzerinde paylaşan Yiğit Efe, olay gerçekleştikten sonra attığı video kısa sürede 35 milyon kişi tarafından izlendi. Attığı videonun ardından sosyal medya hesabının takipçi sayısının arttığını ifade eden Al, "Takipçi sayımın artmasından dolayı sevinçliyim" dedi.

AW367189_03

"YÜZDE 90'LIK BİR KESİM BENİ DESTEKLEDİ"

Yaşadığı diyalogu anlatan Yiğit Efe Al (15) ‘' Yiğit Al, “Bisiklet yolundan gidiyordum önümde bir abi vardı. Abiye bakınca bana dik dik baktı. Önünde durup “Burası ne yolu?” diye bir şey söyledim. Sonrasında “Gel lan buraya” tarzında argo bir kelime kullanarak karşılık verdi. Ben de yoluma devam ederek aynı şekilde tekrarladım o kelimeyi. Aslında ben ilişkiyi kesip yoluma bakarken, abi birden bire beni kovalamaya başladı. O kovalamaya başlayınca ben de doğal olarak tepki vermeye devam ettim. Yoluma devam ettim ama olay buraya kadar geldi. Olayı kask kameramdan çektim ve sonrasında sosyal medyada paylaştım. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi." dedi

AW367189_04

"İZLENME SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ"

Yaşadığı şok edici olayı anlatmaya devam eden Yiğit Efe, "Yorumlara bakarsak yüzde 90'lık bir kesim beni destekledi. Ama yüzde 10'luk bir kısım fazlasıyla olumsuz yorum yaptı. Hatta argo kelimeler kullanarak farklı bakış açılarından yorumlarda bulundular. Aslında benim abiye kötü bir davranışım olmadı. Sadece düzgün ve saygılı bir şekilde bir soru sordum. Beni kovalamaya başlayan oydu. Eğer bir saygısızlığım olduysa ve böyle hissediyorsa, buradan özür dilerim. Aslında videonun fazlasıyla ilgi çekeceğini düşünüyordum ama bu kadar izleneceğini beklemiyordum. Şu anda izlenme sayısı 35 milyonu geçti ve hala izlenmeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

AW367189_14

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya bisiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için...

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için...

Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede

Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede

Özel "Büyük sürpriz yapacağız" diyerek duyurmuştu! 'Kırmızı kartlı' erken seçim mesajı sosyal medyada olay oldu

Özel "Büyük sürpriz yapacağız" diyerek duyurmuştu! 'Kırmızı kartlı' erken seçim mesajı sosyal medyada olay oldu

İran'dan çarpıcı görüntüler! Cadde ve sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri

İran'dan çarpıcı görüntüler! Cadde ve sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri

Zafer Partili belediye Devlet Bahçeli'nin adını sildi

Zafer Partili belediye Devlet Bahçeli'nin adını sildi

Öcalan'ın çağrısı için tarih verdi: "İki seçenek var, Kandil direnirse..."

Öcalan'ın çağrısı için tarih verdi: "İki seçenek var, Kandil direnirse..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.