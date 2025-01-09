Bisiklet yoluna yaya girince olanlar oldu; "Burası ne yolu?"

Antalya'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu Yiğit Efe Al (15) geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesinde kaldırımdaki bisiklet yolunda sürüş gerçekleştirirken bisiklet yolunda ailesiyle yürüyen vatandaş ile arasında geçen diyalog ve kovalamaca sosyal medyada gündem oldu. Kask kamerasına yansıyan görüntüleri kendi sosyal medya üzerinde paylaşan Yiğit Efe, olay gerçekleştikten sonra attığı video kısa sürede 35 milyon kişi tarafından izlendi. Attığı videonun ardından sosyal medya hesabının takipçi sayısının arttığını ifade eden Al, "Takipçi sayımın artmasından dolayı sevinçliyim" dedi.

"YÜZDE 90'LIK BİR KESİM BENİ DESTEKLEDİ"

Yaşadığı diyalogu anlatan Yiğit Efe Al (15) ‘' Yiğit Al, “Bisiklet yolundan gidiyordum önümde bir abi vardı. Abiye bakınca bana dik dik baktı. Önünde durup “Burası ne yolu?” diye bir şey söyledim. Sonrasında “Gel lan buraya” tarzında argo bir kelime kullanarak karşılık verdi. Ben de yoluma devam ederek aynı şekilde tekrarladım o kelimeyi. Aslında ben ilişkiyi kesip yoluma bakarken, abi birden bire beni kovalamaya başladı. O kovalamaya başlayınca ben de doğal olarak tepki vermeye devam ettim. Yoluma devam ettim ama olay buraya kadar geldi. Olayı kask kameramdan çektim ve sonrasında sosyal medyada paylaştım. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi." dedi

"İZLENME SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ"

Yaşadığı şok edici olayı anlatmaya devam eden Yiğit Efe, "Yorumlara bakarsak yüzde 90'lık bir kesim beni destekledi. Ama yüzde 10'luk bir kısım fazlasıyla olumsuz yorum yaptı. Hatta argo kelimeler kullanarak farklı bakış açılarından yorumlarda bulundular. Aslında benim abiye kötü bir davranışım olmadı. Sadece düzgün ve saygılı bir şekilde bir soru sordum. Beni kovalamaya başlayan oydu. Eğer bir saygısızlığım olduysa ve böyle hissediyorsa, buradan özür dilerim. Aslında videonun fazlasıyla ilgi çekeceğini düşünüyordum ama bu kadar izleneceğini beklemiyordum. Şu anda izlenme sayısı 35 milyonu geçti ve hala izlenmeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

(İHA)