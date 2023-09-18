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  4. Bisiklet yolunda bekleyen kadın dehşeti yaşadı! Motosikletiyle metrelerce sürükledi

Bisiklet yolunda bekleyen kadın dehşeti yaşadı! Motosikletiyle metrelerce sürükledi

18.09.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bisiklet yolunda motosiklet kullanan şahıs, denize gitmek için yönelen kadına çarptı. Kadın, metrelerce sürüklenirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sahil yolu üzerindeki bisiklet yolunda motosiklet kullanan şahıs, denize gitmek için yönelen K.U. isimli kadına çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deniz kenarına gitmek için kaldırıma çıkan kadına motosikletin çarpması ve K.U.'nun sürüklenmesi yer alıyor.

(İHA)

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