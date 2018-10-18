Bisiklet yolunda, elektrik direği engeli

BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde zemini maviyle boyanarak oluşturulan bisiklet yolunun ortasındaki elektrik direkleri hem bisikletlillere hem de yayaların geçişine engel oluyor. Bayat Belediyesi tarafından Yatukçu Mahallesi'nde yapılan bisiklet yolunun ortasında kalan beton elektirik direkleri nedeniyle, yayalar yürümekte, çocuklar ise bisikletlerini sürmekte güçlük yaşıyor. Dar olan ve ortasına direk bulunan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yolda, vatandaşlar güçlükle ilerleyebiliyor. İlçe sakinleri, görenleri şaşkına çeviren ve zemini maviyle boyalı yola ilişkin fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı, durumunun düzeltilmesini istedi. Takipçiler, paylaşımlarında 'Bu yoldan ne bisiklet geçer ne de yaya' yorumlarında bulunarak tepkilerini dile getirdi. Kendileri için yapılan yolda bisiklet süremediklerinden yakınan çocuklar ise, "Burasını bizler için bisiklet yolu olarak yaptırıldı. Direkler yüzünden bisiklet kullanamıyoruz. Bizim için tehlikeli oluyor. Direkler yüzünden ana yola çıkmak zorunda kalıyoruz. Bize araba çarpma ihtimali var. Aayrıca, alt kısım dere yatağı aşağıya düşme tehlikemiz dahi var” diyerek direklerin kaldırılmasını istedi.
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