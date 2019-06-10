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Bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza kesilecek.Samsun Emniyet Müdürlüğü, Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolu hakkında geçen yıl alınan UKOME kararını hatırlatarak sürücüleri uyardı.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza kesilecek.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolu hakkında geçen yıl alınan UKOME kararını hatırlatarak sürücüleri uyardı. Açıklamada, “İlimizde trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kazalar nedeniyle yaşanmakta olan sosyoekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacına yönelik trafik denetimleri kararlılıkla sürdürülmektedir. Meydana gelen kazalar üzerinde yapılan incelemede, bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisikletlerin 50 km/s kadar hız yapabildikleri ve ağırlıkları ile demir aksamlarının güçlü olması sebebiyle meydana gelen kazalarda ağır sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. 09 Kasım 2018 tarih ve 2018/7 sayılı UKOME kararınca Atakum Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bisiklet yolunda sadece insan kas gücüyle çalışan (hareket eden) motorsuz bisikletler kullanılabilmekte olup, kas gücü ile hareket eden araçlar dışındaki tüm araçların (elektrikli bisiklet, motosiklet vb.) bisiklet yolunu kullanmaları yasaktır. Son zamanlarda, uzunluğu 11 km olan Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda kas gücü ile hareket eden bisikletlerin dışındaki elektrikli bisiklet, motosiklet vb. araçların bisiklet yolunda kullanıldığı; yine Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bisikletlilerin, elektrikli bisiklet ve motosikletlerin vatandaşlarımızın yürüyüş için kullandığı yaya yoluna girdiği yönünde vatandaşlarımızdan yoğun ihbar ve şikâyetler alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak tarafımızca özel, planlı ve yoğun denetimler yapılacak olup, vatandaşlarımızın muhtemel trafik kazalarına meydan vermemek ve cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir” denildi.

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