HABER

Bisikletçiler 100. yılda bin 100 kilometre yol katedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu" kapsamında bin 100 kilometre pedal çevirecek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu" kapsamında bin 100 kilometre yol katedecek.

Samsun'da gerçekleştirilecek törende Vali Osman Kaymak'tan alacakları Türk bayrağını bin 100 kilometre yol katederek 19 Mayıs'ta Muğla Atatürk Stadı'nda düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecek sporcular, Muğla'dan uğurlandı.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek Tur 19'un hem Gençlik Haftası hem de 19 Mayıs kutlamaları açısından son derece önem arz ettiğini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğlalı bisikletçilerin 5 gün gibi kısa sürede önemli bir mesafeyi katederek, hem zamanla yarışacağını hem de Türk gencinin imkan sağlandığı zaman neler başarabileceğini göstereceğini söyledi.

Bisikletçilerin tura geçen yıl 10 kişi çıktığını hatırlatan İlman, bu yıl sayının 20'ye yükseldiğini aktararak, "Bu sene Samsun'dan Muğla'ya Bisiklet Turu'na ilçelerdeki bisiklet kulüplerinden de sporcu davet ettik. Bu turda sporcularımız haftanın ve bu önemli bayramın ruhuna uygun bir etkinlik gerçekleştirmelerinin yanı sıra uzun yol yarışları öncesi kendilerini test etme fırsatı da buluyor." diye konuştu.

İlman, tura destek veren Samsun, Ankara, Afyonkarahisar ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun ve aileler, kafileyi Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden uğurladı.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Yaşam Vadisi’nde hafta sonu sanat dolu geçtiYaşam Vadisi’nde hafta sonu sanat dolu geçti
Binali Yıldırım’dan İstanbullulara müjdeBinali Yıldırım’dan İstanbullulara müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet Muğla Samsun

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.