Bisikletçiler 100. yılda bin 100 kilometre yol katedecek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu" kapsamında bin 100 kilometre yol katedecek.

Samsun'da gerçekleştirilecek törende Vali Osman Kaymak'tan alacakları Türk bayrağını bin 100 kilometre yol katederek 19 Mayıs'ta Muğla Atatürk Stadı'nda düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecek sporcular, Muğla'dan uğurlandı.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek Tur 19'un hem Gençlik Haftası hem de 19 Mayıs kutlamaları açısından son derece önem arz ettiğini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğlalı bisikletçilerin 5 gün gibi kısa sürede önemli bir mesafeyi katederek, hem zamanla yarışacağını hem de Türk gencinin imkan sağlandığı zaman neler başarabileceğini göstereceğini söyledi.

Bisikletçilerin tura geçen yıl 10 kişi çıktığını hatırlatan İlman, bu yıl sayının 20'ye yükseldiğini aktararak, "Bu sene Samsun'dan Muğla'ya Bisiklet Turu'na ilçelerdeki bisiklet kulüplerinden de sporcu davet ettik. Bu turda sporcularımız haftanın ve bu önemli bayramın ruhuna uygun bir etkinlik gerçekleştirmelerinin yanı sıra uzun yol yarışları öncesi kendilerini test etme fırsatı da buluyor." diye konuştu.

İlman, tura destek veren Samsun, Ankara, Afyonkarahisar ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun ve aileler, kafileyi Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden uğurladı.

