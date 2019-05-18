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Bisikletçiler 19 Mayıs için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

Muğla'da bisikletçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında düzenlenen "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu"nda 1100 kilometre yol kat etti - Bisikletçiler, Samsun'dan teslim aldıkları Türk bayrağını, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'a teslim etti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu"nda 1100 kilometre yol katederek Muğla'ya ulaştı.

Samsun'da gerçekleştirilen törende, Vali Osman Kaymak'tan aldıkları Türk bayrağını, 1100 kilometre taşıyan ve bayrağı yarın Muğla Atatürk Stadı'nda düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecek sporcular, kente geldi.

Bisikletçileri kentin girişinde Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun ile bisikletçilerin aileleri bayraklarla karşıladı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin 100. yılının kutlandığını belirterek, 19 Mayıs'ın, emperyalizme ve tüm devletlere karşı Türk milletinin verdiği toplu mücadelenin başlangıç yılı olduğunu söyledi.

Kendilerine ülkeyi emanet ettikleri gençlerin, bu yıl 5 gün gibi kısa sürede önemli bir mesafeyi katederek, Samsun'dan Muğla'ya şanlı Türk bayrağını taşıdıklarını aktaran Yıldız, "Gençlerimize ve ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Ben bu bayrağı gururla teslim alıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise tura destek veren Samsun, Ankara, Afyonkarahisar ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teşekkür etti.

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