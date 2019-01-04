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Bisikletçiler Sarıkamış şehitleri için 5 gündür pedal çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Ordu'da 5 gün önce başlayan 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na katılan sporcular, soğuk havaya aldırış etmeden son etap için Ardahan'dan Kars'a doğru yola çıktı - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Onlar Sarıkamış'ta şehit oldular. Biz de onların sayesinde bugün burada huzurlu, güvenli şekilde yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

  1. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Ardahan ile Kars arasındaki son etabı başladı.

1. Dünya Savaşı'nda 90 bin askerin şehit düştüğü ve bu yıl 104. yılı olan Sarıkamış Harekatı sebebiyle geçmişte 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen ve bu yıl da 30 Aralık'ta Ordu'dan başlatılan etkinlik kapsamında, Ordu'dan yola çıkıp 5 gündür pedal çeviren Atilla Bisiklet Takımı'ndan 12 sporcu, Ardahan'a ulaştı. Bisikletçiler sabah saatlerinde son etap için Ardahan'dan Kars'a hareket etti.

Hareketleri öncesi Valilik önünde toplanan bisikletçileri Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ve diğer yetkililer uğurladı.

Havanın soğuk olması nedeniyle Valilikte görevli polisler, bisikletçilere yola çıkmalarından önce çay ikramında bulundu. Sporcular da Vali Masatlı'ya plaket ve Türk bayrağı hediye edip Sarıkamış Şehitliği'ne götürmek amacıyla bir kavanoz Ardahan toprağı aldı.

Burada konuşan Vali Masatlı, Sarıkamış'ı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını vurguladı. Vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle, minnetle andıklarını dile getiren Masatlı, "Onlar Sarıkamış'ta şehit oldular. Biz de onların sayesinde bugün burada huzurlu, güvenli şekilde yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizler de bir farkındalık oluşturmak için buradasınız. Bizim topraklarımıza da geldiniz. Bizler sizleri ağırlamaktan, sizleri burada görmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay da AKSA sponsorluğunda dördüncüsünü düzenledikleri etkinliği Sarıkamış şehitlerini anmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını ifade etti.

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4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ardahan mustafa masatlı

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