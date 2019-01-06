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Bisikletçiler Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet turunda, 50 bisikletli Sarıkamış şehitleri anısına pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Bisiklet Kulübü üyeleri öncülüğündeki bisikletliler, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında şehitleri anmak için bisiklet turu gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Meydanında başlayan tura, Yedikule'deki Soğanlı Bitkiler Parkı'nda İstanbul'daki diğer bisiklet kulübü üyeleri de katıldı.

Edirnekapı Şehitliği'ne kadar konvoy oluşturan grup, Sarıkamış şehitlerini anmak için 40 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bisikletliler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, Kuran'ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitliğin içindeki anıtın önünde Türk bayrağı açan grup, Sarıkamış şehitleri anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Küçükçekmece Bisiklet Kulübü Kaptanı Tuncay Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri için Kars'a kadar bisiklet turu düzenlemek istediklerini söyledi.

Şehitleri yad etmek için bir araya geldiklerini dile getiren Çınar, etkinliğe İstanbul'daki bisiklet kulübü üyelerinden 50 bisikletlinin katıldığını ve 40 kilometre yol katettiklerini belirtti.

Sarıkamış'ta askerlerin soğuk havada donarak, şehit olduklarını hatırlatan Çınar, "Bu bizi her zaman huzursuz ediyor. Bu etkinliği her sene yapıyoruz. Onları anarak, dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

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