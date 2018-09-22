Bisikletçilere sağlık hizmetini DEÜ verecek

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlediği ve Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sağlık hizmetini verecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük bisiklet takımlarına mensup yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı'nı buluşturacak yarış, 9-14 Ekim tarihlerinde Konya'dan başlayarak gerçekleştirilecek.
Son 5 yıldır tura katılan DEÜ'lü doktorlar, bu yıl da Türkiye ve dünyanın önemli sporcularına 6 etapta yaklaşık bin 200 kilometre boyunca eşlik edecek. Sporculara yarış boyunca DEÜ'de görevli profesör ve uzman hekimlerinde aralarında bulunduğu 30 kişilik ekip sağlık hizmeti verecek. Ekibe, Türkiye Bisiklet Federasyonunun tahsis ettiği 2 doktor aracı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 3 adet 112 ambulansı eşlik edecek.
Sağlık ekibine başkanlık eden Prof. Dr. Sedat Yanturalı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sporcularına profesör ve üniversite düzeyinde sağlık hizmeti veren dünyadaki tek organizasyon olduklarını belirtti.
Bu organizasyonda görev aldıkları için mutlu olduklarını aktaran Yanturalı, "Önceki yıllardaki performansımız ve hizmetimizi göz önüne alan federasyonumuz bu yıl da sporcuların sağlığını bize emanet etti. Bu, hem turun kalitesi açısından hem de üniversitemiz açısından çok prestijli ve gurur verici bir durum. Sadece hizmet vermekle kalmıyoruz. Daha önceki turlarda edindiğimiz tecrübelerle yazdığımız bilimsel makaleyi SCI indeksli saygın bir spor tıbbı dergisinde yayınladık. Böylece yaptığımız hizmet akademik olarak da anlam kazandı." ifadelerini kullandı.
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