Bisiklete binen çocuk dehşeti yaşadı! Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Bolu'daki olay, Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk Anıtpark'ta arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı. Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti.

EKİPLER YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun bisikleti yanmasın diye ekipler, polis aracında bulunan yangın tüpüyle alev saçan ve patlayan aküye müdahale etti.

Polis ekipleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye ayrıca itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Yangın tüpüyle sönmeyen aküye ayrıca itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın nedeniyle bisiklet hasar gördü.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır