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Bisikleti bıraktı, motosikleti aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bursa’da apartman önünden geçen hırsız, yaklaşık 500 TL değerindeki bisikleti bırakarak 10 bin TL değerinde olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Bursa’da apartman önünden geçen hırsız, yaklaşık 500 TL değerindeki bisikleti bırakarak 10 bin TL değerinde olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yanında bulunan bisiklet ile daire önünden geçen hırsız, dairenin 4. katında oturan İbrahim Göçmen’e (42) ait değeri 10 bin TL değerinde olan motosikleti alarak, yerine yanında getirdiği değeri yaklaşık 500 TL olan bisikleti bırakarak kaçtı.

Sabah kalktı, motosiklet yerine bisiklet gördü
Sabah kalktığında motosikletinin yerinde bir bisiklet olduğunu gören İbrahim Göçmen büyük bir şok yaşayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydedildi
Olay anı ise apartmanın giriş kısmında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın caddeye bisikletle geldiği ve daha sonra bisikleti bırakarak, eliyle koymuş gibi apartman önündeki duran motosikleti çaldığı gözüküyor. Motosikleti çalıştırıp giden şahıs daha sonra gözden kayboluyor.

"Sosyal medyadan ucuza satılanlara dikkat edin"
Motosiklet sahibi İbrahim Göçmen, "23’ünün gecesi buradan bisikletle geliyor. Daha sonra bisikleti bırakıyor motosikletin yanına gidiyor ve direksiyon kilidini kırıp kaçırıyor. Herkese söylüyorum dışarıda bırakanlar motorunuzun kilidini defalarca sarıp kilitleyin. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum her gördükleri motosikleti ve arabayı almasın. Ağlayanın malı gülene yaramaz. Sosyal medya hesaplarında çok ucuza motosikletler var. Ruhsatsız plakasız motosikletleri alırken dikkat etsinler ve şase numaralarını sorgulasınlar hatta sorgulatsınlar. Piyasa değerinin altında hiçbir şey almayın birisinin malı çalınıyor. Birileri de ucuza motosiklet alıyor seviniyor. Bu tarz motosikletler insanın başına dert oluyor. O yüzden alırken dikkat edin" diye konuştu.

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