Bisikleti bıraktı, motosikleti aldı

Bursa’da apartman önünden geçen hırsız, yaklaşık 500 TL değerindeki bisikleti bırakarak 10 bin TL değerinde olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yanında bulunan bisiklet ile daire önünden geçen hırsız, dairenin 4. katında oturan İbrahim Göçmen’e (42) ait değeri 10 bin TL değerinde olan motosikleti alarak, yerine yanında getirdiği değeri yaklaşık 500 TL olan bisikleti bırakarak kaçtı.

Sabah kalktı, motosiklet yerine bisiklet gördü

Sabah kalktığında motosikletinin yerinde bir bisiklet olduğunu gören İbrahim Göçmen büyük bir şok yaşayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydedildi

Olay anı ise apartmanın giriş kısmında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın caddeye bisikletle geldiği ve daha sonra bisikleti bırakarak, eliyle koymuş gibi apartman önündeki duran motosikleti çaldığı gözüküyor. Motosikleti çalıştırıp giden şahıs daha sonra gözden kayboluyor.