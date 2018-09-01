BİSİKLETİ BÖYLE ÇALDI

Haber: İSTANBUL DHA
Pendik'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 28 Ağustos'ta Pendik Şeyhi Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlar sergileyerek binaya girdiği, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Şüphelinin apartmana girmesi
Bisikleti alması
Uzaklaşması
Genel ve detaylar
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