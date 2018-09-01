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Bisikleti böyle çaldı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

 İSTANBUL DHA - PENDİK'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL DHA - PENDİK'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 28 Ağustos'ta Pendik Şeyhi Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlar sergileyerek binaya girdiği, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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