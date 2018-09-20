Bisikleti çaldı, olay yerine bıraktığı kendi bisikletini almaya gelince yakalandı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bisikletiyle geldiği binadan çaldığı bisiklet ile kaçan M.U. (24), 4 saat sonra kendi bisikletini almaya gelince yakalandı.
Serdivan ilçesinde bin 500 lira değerindeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, bir kişinin bisikletle geldiği, kendi bisikletini bırakıp, çaldığı bisikletle bölgeden uzaklaştığı görüldü. Polis, hırsızın, bisikletini almaya geleceği ihbarı üzerine çevrede önlem aldı. Ekipler, 4 saat sonra kendi bisikletini almak için gelen M.U.'yu yakaladı. Çalınan bisiklet ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerinde ele geçirildi. 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.U. ve bisikleti satın alan işyeri sahibi H.K. gözaltına alındı. 2 kişinin emniyette sorgulamaları devam ediyor.
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