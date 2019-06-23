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Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 00:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi.

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kameradaBisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

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