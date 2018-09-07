Bisikletin direksiyonunu bırakıp, bağlamayla şov yaptı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüye, Bağlıca Bulvarı üzerinde bisikletle hızla giden bir genç yansıdı. Bisikletin direksiyonunu bırakan genç, bağlamanın tellerine vurarak türkü söyleyip, yoluna devam etti. İki teker üzeninde dengesini güçlükle sağlayan genç, yoldan geçerken bu anı kaydeden vatandaşları da selamlayarak yürek hoplattı. Uzun süre bu şekilde giden bisikletli, tehlikeli eğlencesini şans eseri yara almadan atlattı.
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