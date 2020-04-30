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Bisikletin kralından koronavirüse karşı bisiklet önerisi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hollanda'da bulaşıkçı olarak çalışırken patronunun bisikletini tamir eden ardından da bisiklet yapımı işine girerek kişiye özel bisiklet üretmeye başlayan Yalçın Cihangir, farklı ülkelerde 57 iş yeri açtı.

Hollanda'da açtığı Fietsfabriek (Bisiklet Fabrikası) markasıyla tanınıp, çevresinde 'bisikletin kralı' olarak bilinen ve memleketi Ankara'daki fabrikada da üretim yapan Cihangir, koronavirüsten korunmanın en iyi yolunun bisiklete binmek olduğunu söyledi.

Ankara'nın Bala ilçesi doğumlu olan Yalçın Cihangir, bir akrabasının işyerinde torna, kaynak ve metal işçiliği öğrendi. Daha sonra TIR şoförü olarak Avrupa'ya gitmeye başlayan Cihangir, 28 yaşında üçüncü kez gittiği Hollanda'ya yerleşti. Farklı işlerde çalışan Cihangir, en son lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, patronunun bozulan bisikletini tamir etti. Holandalıların hayatlarının en önemli parçası olan bisiklete merak saran Cihangir, bisiklet yapımı işine girdi. Küçüklüğünde öğrendiği torna, kaynak ve metal işçiliği sayesinde kişiye özel bisiklet üretmeye başlayan Cihangir, Hollanda'da açtığı Fietsfabriek (Bisiklet Fabrikası) markasıyla kısa sürede tanındı. Hollanda Kraliçesi Beatrix için de özel bisiklet üreten Cihangir, ilerleyen süreçte farklı ülkelerde 57 ofis açtı. 57 farklı modelde ürettiği bisikletleri tüm dünyaya yayan Cihangir, çevresinde bisikletin kralı olarak anılıyor.

'BİSİKLETLE YAŞARSAK, HİÇBİR VİRÜS BİZİ ETKİLEMEZ'

Memleketi Ankara'daki fabrikasında da 2 ortağıyla kendine özgü bisikletleri üretmeye devam eden Cihangir, Avrupa'ya da ihracat yapıyor. Cihangir, koronavirüsten korunmanın en iyi yolunun bisiklete binmek olduğunu söyledi. Cihangir, "Şu anda herkes evde oturuyor koronavirüsten dolayı. Bunun tek çözümü Türkiye genelinde bisiklet kullanımı. Bu sene gelen virüs yine gelecek, bunu görmemiz lazım. Arabalardan geliyor. Lastiklerin bıraktığı zehri bilmiyorsunuz, toz olarak giriyor mikroplar ağızdan. Bırakın araba, toplu taşıma kullanmayı. Bisiklete dönelim hep beraber. Hiçbir virüs bizi etkilemez bisikletle yaşarsak" dedi.

Yalçın Cihangir, bisikletin bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek 'Bakfiest Garage' bisikletlerinin özelliğinin de sepetli olması olduğunu kaydetti. Dünyaca ünlü isimlere bisiklet yapan Yalçın Cihangir "Herkes bisikletleri çok iyi tamir ettiğimi söylerdi. Bu işi bana mal ettiler, ben de aldım dünyaya mal ettim. Ortağımla beraber 8 senede tüm dünyaya götürdük bu bisikleti. 57 model bisiklet var. Şu anda çok memnunum, rakiplerimiz oluştu. Bunu bir firmanın değil herkesin yapması lazım. Bisiklet sürdüğün zaman devamlı hareket halindesin" diye konuştu. (DHA)

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