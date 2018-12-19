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Bisikletine otomobil çarpan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ali Gövce (15) yaşamını yitirdi.

Bisikletine otomobil çarpan çocuk öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ali Gövce (15) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gövce'ye, Mahmut Ç.'nin kullandığı 07 YTD 88 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Ali Gövce ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Gövce, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Haberi alarak kaza yerine gelen Ali Gövce'nin yakınları fenalık geçirdi.
Polis otomobil sürücüsü Mahmut Ç.'yi gözaltına aldı.
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